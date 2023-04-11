В Іспанії стартував експеримент із впровадження чотириденного робочого тижня

Валенсія розпочинає пілотний проєкт з аналізу впливу чотириденного робочого тижня на такі аспекти, як здоров'я і добробут мешканців, навколишнє середовище та економіку, особливо у сферах торгівлі, готелів та дозвілля. Міська рада проаналізує ці сфери, не заглиблюючись у трудові питання та їх обговорення, пише valenciaplaza.

Тест буде проведений протягом одного місяця, з 10 квітня по 7 травня, у чотири святкові понеділки. Метою цієї ініціативи, дані якої, як очікується, будуть опубліковані в липні, є з'ясування її впливу на громадянські аспекти, а не лише на бізнес, фінанси чи державне управління, як це було зроблено в інших країнах, наполягають у міський раді.

Йдеться не про скорочення робочого часу, оскільки річна кількість відпрацьованих годин не зменшиться.

«Це не програма скорочення робочого часу. Це не наша справа, це справа роботодавців, працівників і переговорів у цій сфері. Ми працюємо над речами, які безпосередньо приносять користь людям, багато з них — організаційні питання, організація суспільства», — заявив мер Валенсії Жоан Рібо, який захищає модель інновацій, спрямовану на користь всього валенсійського суспільства.

Завдяки цій ініціативі Валенсія стала першим містом у світі, яке протягом місяця реалізовує пілотний проєкт з 32-годинним робочим днем, орієнтований на громадян, а не на бізнес.

Цей тест здійснюється від 10 квітня, у Великодній понеділок; 17 квітня, у день Святого Вінсента Феррера; понеділок 24 квітня, на який рада перенесла державний вихідний у день Святого Вінсента Мученика, що припадав на 22 січня; і 1 травня, у День праці.

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