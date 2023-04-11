Норвегія надасть деяким українцям гранти на розвиток бізнесу: хто може розраховувати на фінансову допомогу

Норвезька рада у справах біженців (NRC), яка фінансово допомогає українським переселенцям, розпочинає програму з підтримки власників бізнесу, які переїхали з територій ведення активних дій до Львівської або Тернопільської областей України.

Як повідомляють у NRC, заявки можуть подавати, якщо:

Власники бізнесу мають чіткі бізнес-ідеї та працюють в рамках чинного законодавства України;

Бізнес має потенціал для створення робочих місць, особливо серед молоді, жінок та осіб з інвалідністю;

Власник бізнесу є повнолітньою людиною;

Бізнес є конкурентно спроможним та потенційно матиме позитивний вплив на розвиток спільноти;

Якщо бізнес сімейний, то заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї.

«Якщо ви підпадаєте під ці категорії, то до 20 квітня 2023 року можете зареєструватися на участь у програмі. Для реєстрації треба заповнити анкету. Знайти анкету можна відсканувавши QR-код, який розміщений на картинці, або перейти за посиланням https://cutt.ly/17q5mZs», — йдеться у повідомленні.

Фото NRC

Увагу потенційних учасників програми звернули на те, що подання більше однієї заявки до NRC не вплине на ваші шанси. Заявки, отримані після 20 квітня, не розглядатимуться.

Фото NRC

Фото NRC

При виникненні додаткових питань, громадянам рекомендують звертатися за номером «гарячої» лінії NRC 0 800 302 007 або написати на е-мейл [email protected]

Нагадаємо, що раніше Агенція ООН у справах біженців відновила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни осіб, доход яких менший за 5,4 тис. гривень на місяць та які до цього не отримували допомогу від міжнародних організацій.

Фото Pixabay

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