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Погода

Похолодання та дощі вже завтра: синоптики розповіли, як зміниться погода в Україні перед Великоднем

18:13 11 квітня 2023
Прогноз погоди

В Україні 12 квітня похолоднішає. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Денна температура повітря становитиме скромні +9+12 градусів. Теплою буде погода лише в південній частині, +12+16 градусів. До похолодання 12-го квітня приєднаються дощі — давно не бачили) Сухі паузи: вдень у південній частині, ввечері — в східних областях. На сході та півночі України східний вітер може досягати сильних значень, додмухуватиме до 15−18 метрів за секунду. У Києві 12-го квітня очікується похолодання до +10 градусів, дощ та рвучкий вітер», — повідомила вона.

За даними Укргідрометцентру, 12 квітня практично по всій України йтимуть дощі.

Відомий погодний сайт sinoptik.ua прогнозує 12 квітня у Києві дощову погоду з денною температурою +10 градусів. До кінця тижня у столиці очікується хмарна погода.

Як писали «ФАКТИ», за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна в другій декаді квітня почнеться суттєве потепління з щоденними температурами від +10 до +15 градусів тепла.

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