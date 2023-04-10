Дощі, заморозки та похолодання: якої погоди чекати українцям впродовж тижня і на Паску

В Україні продовжує утримуватись дощова, але тепла погода, яку приніс антициклон з Атлантики.

Так, температура повітря в понеділок, 10 квітня, підніметься до 10 — 15° тепла, а на півдні та сході країни — навіть до 18°. Проте в Карпатах буде досить холодно — близько 0°. Такий прогноз приводить Укргідрометцентр.

При цьому по всій території країни — невеликий дощ, на Закарпатті та Прикарпатті — помірний дощ, в горах з мокрим снігом. Лише у південній частині країни буде без істотних опадів.

По Київщині — часом невеликий дощ. Температура повітря — 10−15°. В столиці — 12−14°.

Погодна карта України

У вівторок, 11 квітня, прогнозує у Facebook синоптик Ігор Кібальчич, по всій території України очікуються помірні, подекуди значні дощі. У Криму та західних областях місцями грози. Вночі та вранці у західній частині місцями тумани. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +10…+15 °С, у північних, східних областях та Криму до +18 °С.

У середу, 12 квітня, на всій території країни очікується дощова погода. Подекуди опади будуть сильними у супроводі гроз. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С, у північних та західних областях +8…+13 °С.

У четвер, 13 квітня, у західних областях без істотних опадів, на решті території країни дощі, у східних та центральних областях помірні опади. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +10…+15 °С, у південних областях місцями +16…+18 °С.

У п'ятницю, 14 квітня, дощі збережуться у східних областях, на решті території країни без істотних опадів. Вітер північний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +4…+9 °С, вдень +12…+17 °С, у східній частині +5…+10 °С.

«Ближче до вихідних у північно-східній частині Європи оформиться потужний антициклон, завдяки якому опадів стане значно менше. Температура повітря… на вихідні за рахунок вторгнення арктичного повітря у східній периферії антициклону відбудеться похолодання, яке найбільш відчутним стане на Лівобережжі України. Тут у нічний час не виключені заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітря, а вдень повітря ледве зможе прогрітися до +10…+13 °С», — пише синоптик.

Так, на вихідних, 15 — 16 квітня, суттєвих опадів не передбачається. Вітер переважно північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +11…+16 °С. На півночі Лівобережжя вночі 0…+5 °С, вдень +8…+13 °С.

Тобто, Паска буде сухою, і вночі можна спокійно йти святити паски. Хоча парасолю, певно, можна прихопити — про всяк випадок.

Відносно геомагнітних коливань: обіцяна магнітна буря «переноситься» на 11 квітня, її сила становитиме 4 бали.

У цей день можливе незначне погіршення самопочуття: біль голови, слабкість. Може знизитися увага та працездатність, з'явитися сонливість.

В той же час народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що в Україні після Великодня прийде «справжня літня спека». Тож буде можливість перевірити точність прогнозів офіційних та народних синоптиків.

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