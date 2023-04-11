Окупанти переобладнали лікарні на Луганщині під госпіталі, де медичну допомогу надають лише військовим, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак», — йдеться у повідомленні.

Так, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Білогорівки та Спірного. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак.

«Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт Кряківки, що на Луганщині, окупанти використовують, як військовий шпиталь. Водночас, у Кряківці, з метою збільшення кількості ліжкомісць, загарбники додатково розгорнули наметове містечко. Отримати медичну допомогу у цих цивільних медичних закладах можуть виключно представники російських окупаційних військ», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 2 ворожих БпЛА типу «Орлан — 10». Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Як писали «ФАКТИ», військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів про весняний контрнаступ та про те, що буде відбуватися влітку та восени на полі бою, та коли Україна зможе вийти на свої кордони.

Фото: Генштаб ЗСУ

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