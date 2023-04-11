Збірна України розгромила Північну Македонію та вперше за 14 років вийшла на жіночий ЧС з гандболу (відео)

У вівторок, 11 квітня, в угорській Кішварді відбувся матч-відповідь фінального раунду відбору на жіночий чемпіонат світу з гандболу, в якому номінальні господарки збірна України приймала Північну Македонію. Нагадаємо, перший поєдинок у Скоп'є завершився важкою перемогою наших співвітчизниць — 24:22 .

Плей-оф відбору на жіночий чемпіонат світу з гандболу, матч-відповідь

Україна — Північна Македонія — 31:22 (24:12, 7:10)

Україна: Глібко (7 м'ячів), Дмитришин, Левченко (по 6), Смбатян, Прокоп'як, Коновалова (по 3), Компанієць, Маркевич, Смолінг (по 1)

Перший матч — 24:22

Підопічні Віталія Андронова дуже потужно розпочали поєдинок, дозволивши суперницям вести в рахунку лише в самому дебюті. А після того, як у середині першого тайму здійснили ривок у чотири м'ячі поспіль, потім уже лише нарощували свою перевагу. На велику перерву команди пішли за колосальної переваги «жовто-синіх» (24:12), і після перерви наші дівчата дозволили собі трохи розслабитися, а суперницям трохи скоротити відставання — підсумковий рахунок 31:22.

Найрезультативнішою у складі нашої збірної стала Ірина Глібко (7 м'ячів), а у суперниць найбільш влучною виявилася Леоніда Гічевська (9 точних кидків).

Таким чином, збірна України вперше з 2009 року пробилася до фінальної частини чемпіонату світу, де найкращим результатом для нашої команди було четверте місце в 2003-му. Світова першість пройде з 29 листопада по 17 грудня у Данії, Норвегії та Швеції за участю 32 збірних із 5 конфедерацій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий гандбольний тренер Михайло Щукін помер перед початком матчу української суперліги.

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