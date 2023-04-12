Розпочалася чотириста тринадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Противник завдав ракетного та 21 авіаційний удар, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Попри численні втрати в техніці та живій силі, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Минулої доби, нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках, повідомили у Генштабі.

Ворог, як і раніше, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу «Орлан — 10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

В цілому за добу ворог втратив:

- особового складу — 180 050 (+730) осіб,

- танків — 3646 (+2) од,

- бойових броньованих машин — 7043 (+5) од,

- артилерійських систем — 2770 (+5) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2334 (+2),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 5630 (+10) од,

- спеціальної техніки — 319 (+3).

У коментарях українці дякують воїнам за їх «подаруночок на Великдень», цитують Великого Кобзаря і бажають вціліти під рашистськими обстрілами. При цьому багато думок висловлюють іноземці.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російський наступ на Авдіївку захлинувся. Російські сили все ще не контролюють Мар’їнку, попри те, що місто перетворили на руїни. В окупантів немає можливості збільшити темпи й реалізувати прорив, їм не вистачає бойової спроможності.

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