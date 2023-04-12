Ви не повірите своїм очам: після цієї добавки навіть сама чахла розсада почне зростати як скажена (відео)

У багатьох дачників та городників зараз напружений період весняних робіт. Але якщо в саду або на городі погода ще не дозволяє проводити багато часу, то догляд за розсадою потрібен постійно.

Важливо, щоб рослини до того, як їх пересадять у відкритий ґрунт, мали здоровий вигляд, були витривалими та міцними. Адже навіть найакуратніша пересадка чи перевалка — це все одно стрес для рослин.

Підтримувати розсаду в хорошому стані допомагають періодичні підживлення.

Автор YouTube-каналу «Поради біолога» рекомендує як підживлення використовувати панірувальні сухарі.

Щоб приготувати розчин, столову ложку сухарів залити літром води, збити блендером й залишити на 24 години настоятися.

Після цього процідити через сито. Поливати рослини під корінь раз на 25−30 днів.

Після такого підживлення, розсада швидко піде на зріст. Розчин допоможе навіть самим хирлявим та тонким рослинам.

А щоб збирати врожай помідорів раніше за цілий місяць, потрібно під розсаду томатів підлити трохи молока з йодом.

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