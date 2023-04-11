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Трохи йоду під розсаду томатів — і врожай збиратимете на місяць раніше, ніж сусіди

15:51 11 квітня 2023
Помідори

Правильний догляд як за розсадою томатів, так і вже за висадженими в ґрунт рослинами — запорука гарного майбутнього врожаю.

Автори каналу «Ідеї для дачі та будинку» рекомендують підживлювати помідори після пікірування розчином на основі молока, що, як стверджується, дозволить надалі отримати ранній урожай.

Підживлення готують так: до трьох літрів води додають 250 мл молока, ретельно перемішують і додають 5−6 крапель йоду, після чого ще раз розмішують. Розчин настоюють одну-дві години, після чого поливають помідори під корінь.

Раніше досвідчені городники ділилися рецептами підживлення для розсади на основі кориці та на картопляних очистках.

Фото Pixabay

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