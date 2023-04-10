Додайте це підживлення, і через 2 дні ваша розсада гарантовано стане «жирною» та «кремезною» (відео)

Городники знають, що будь-якій рослині потрібно створити сприятливі умови для розвитку та формування плодів. Починати потрібно ще до того, як розсаду висаджують у відкритий ґрунт.

Щоб пагони не були тонкими та витягнутими, добре з'єдналися із ґрунтом, потрібно їх вчасно підгодувати. Для цього добре підійде глюкоза (у вигляді порошку для рослин).

Це підживлення для розсади дозволяє підтримати молоді пагони, зробити їх міцнішими, витривалішими. У рослин підвищується імунітет, стресостійкість.

Підживлення реанімує рослини, які втратили тугор листя, є будівельним матеріалом та енергією для дихання та живлення живих клітин, активізує розвиток кореневої системи.

Для приготування розчину потрібно 0,5 г порошку глюкози розвести в 1 літрі води. Поливати розсаду потрібно під корінь на вологий ґрунт.

Можна також обприскувати рослини 1 раз на 14 днів. Якщо паростки кволі, обприскування краще проводити 1 раз на 7 днів.

Приготовлений розчин слід використовувати відразу. При зберіганні він втрачає свої якості.

Раніше ми розповідали, як підгодувати розсаду крохмалем та насінням кунжуту.

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