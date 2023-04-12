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В росію більше ні ногою: внук Алли Пугачової отримав громадянство США

13:50 12 квітня 2023
Пресняков

Онук Алли Пугачової Микита Пресняков, який повинен був жити у замку Алли та Максиму у селі Грязь, виїхав до США. Виїзд був нібито через загрозу мобілізації. Микита зірвав постановку вистави «Безіменная зірка», де він грав головну роль, та численні заплановані зйомки.

В Америці Пресняков отримав громадянство США й не збирається повертатись до росії, яку диктатор путін перетворив у концтабір. Про це «проговорилася» друга бабуся Микити — Олена Преснякова, пишуть росЗМІ.

За її словами, музикант після від'їзду виставив на продаж той самий заміський будинок у Сонячногірському районі, і планує отримати з продажу нерухомості 225 млн рублів.

Також у його власності є квартира в центрі Москви, яка поки не виставлена на продаж.

Як відомо, Микита Пресняков народився 1991 року у шлюбі музикантів Крістіни Орбакайте та Володимира Преснякова. З раннього віку він знімався в кіно та брав участь у різних музичних та ТВ-проектах. З 2014 року був солістом гурту Multiverse, який завершив свою діяльність через переїзд Микити до Нью-Йорка.

Між тим, сама Примадонна із родиною збирається переїхати з Ізраїлю до прохолодної Юрмали.

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