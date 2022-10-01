Примадонна радянської естради Алла Пугачова хоче продати свій маєток у Підмосков'ї. Співачка хоче отримати за свій маєток один мільярд рублів. Нині у легендарному замку тимчасово мешкає онук співачки. Микита Пресняков наглядає за майном 73-річної Алли Борисівни та її чоловіка, повідомляє Telegram-канал Mash.

Продати майно, яке пов'язує Примадонну з росією, поки що не виходить. Навіть серед найвідданіших шанувальників ще не знайшлися ті, хто готовий відвалити велику суму за нерухомість свого кумира.

Днями стало відомо, що Алла Борисівна з дітьми знову вилетіла за кордон із московського аеропорту Внуково. За приватний рейс поп-зірка відвалила чимало грошей. Однак зворотній квиток для себе та двійнят Пугачова не забронювала. Чи повернеться артистка до росії чи пов'яже залишок життя з іншою країною — невідомо.

Шанувальники співачки сподівалися, що вона залишиться і візьме участь у жалобній церемонії поховання Бориса Моїсеєва. Як-не-як зірки дружили багато років. Однак вона обмежилася допомогою в організації та вирішила вирушити до Ізраїлю, де на дружину чекає чоловік-гуморист.

Як повідомляє РІА «Новости», директор Пугачової відмовилася коментувати повідомлення про те, що співачка продає свою нерухомість.

За словами батьків однокласників Гаррі та Лізи Галкіних, Алла Борисівна у свій останній візит зажадала від керівництва елітної 1-ї московської гімназії у Липках підготувати для неї особисті справи, табелі успішності, медкарти та відомості про грамоти та нагороди дітей. Все, щоб перевезти їх до Ізраїлю. До речі, 1 вересня діти пішли вже до 3-го класу. А Примадонна за один рік у цій школі віддавала більше 3 млн рублів.

Як писали «ФАКТИ», днями стало відомо, що Пугачова отримала ізраїльський паспорт.

Фото: Стархит

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