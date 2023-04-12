Втратив останню можливість: стало відомо, чому принц Гаррі не встиг попрощатися з Єлизаветою II

Королева Великобританії пішла з життя 8 вересня 2022 року у замку Балморал. І одним з членів королівської сім'ї, хто не встиг попрощатися з нею, став улюблений внук принц Гаррі, справжнє ім'я якого не Гаррі, а Генрі.

Приводом для того, щоб онук не провів свою улюблену бабусю, знов стала його дружина Меган Маркл.

Вважається, що це могло бути останньою можливістю для принца Гаррі висловити повагу та любов до своєї бабусі, яку він дуже любив, пише Daily Star.

В останні хвилини поряд з Єлизаветою були старші діти — принц Чарльз та принцеса Анна. Едуард, Ендрю та онук Вільям прибули до замку приблизно через дві години після смерті королеви. Потім у замку з'явився принц Гаррі.

Як виявилося, Гаррі мав можливість приїхати й раніше. Але замість того, щоб поспішити до помираючої бабусі, він став вимагати дозволу відвідати замок разом з дружиною. Поки йшли переговори дорогоцінний час було втрачено, а Чарльз не дав згоди на присутність Меган Маркл.

Ця інформація викликала чимало обурення у громадськості. Багато критиків різко засудили поведінку принца Гаррі, стверджуючи, що він мав надати останню честь своїй бабусі, незважаючи на будь-які особисті розбіжності.

Крім того, після смерті королеви соціальні мережі заповнювалися повідомленнями, де багато хто публікував фотографії з Єлизаветою II таким чином, щоб показати свою любов і повагу до останньої монархині.

Проте, принц Гаррі, схоже, не надав цьому значення.

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл створювали багато скандалів, залишивши свої королівські обов'язки та переїхавши до Америки. Не можна не подумати, що вони не звертали уваги на наслідки своїх дій і вже тоді думали про власні інтереси.

Тому навряд чи можна оправдувати принца та його дружину у ситуації, яка склалася навколо них у суспільстві.

Як стало відомо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не приїдуть ще на одну важливу подію — коронацію Чарльза ІІІ, яка відбудеться 6 травня.

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