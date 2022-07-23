18-річна зірка серіалу «Дивні дива» Міллі Боббі Браун стала найоплачуванішою молодою актрисою в історії

Міллі Боббі Браун, зірка серіалу «Дивні дива», який є одним з головних хітів американської стрімінгової компанії Netflix, стала найоплачуванішою актрисою віком до 20 років в історії кіно. 18-річна американка отримала 10 мільйонів доларів за виконання головної ролі у фільмі «Енола Холмс 2», який також знятий Netflix.

Картина є екранізацією одного з романів Ненсі Спрінгер. Їхня героїня — молодша сестра Шерлока Холмса Енола. Дівчина за прикладом брата намагається розплутувати найскладніші кримінальні історії. Роль Шерлока грає відомий актор Генрі Кавіл, який прославився втіленням образу Супермена у серії картин про цього героя коміксів.

Перша частина «Енола Холмс» вийшла на Netflix у 2020 році. Фільм став одним із найпопулярніших в історії стрімінгової компанії. Його переглянули 76 мільйонів передплатників Netflix.

Міллі Боббі Браун та Генрі Кавілл у фільмі "Енола Холмс 2"

Як повідомляє журнал Variety, Міллі Боббі Браун отримує непогані суми за зйомки в серіалі «Дивні дива». Якщо юній актрисі за кожен епізод першого сезону платили 20 тисяч доларів, то тепер через величезну популярність серіалу вона отримує по 200 тисяч доларів за епізод. Нещодавно вийшов четвертий сезон.

Співпраця з Netflix дозволила Браун посісти друге місце в рейтингу найоплачуваніших актрис за версією Variety. Очолює список Марго Роббі, яка отримала у 2022 році 12,5 мільйона доларів. До першої п'ятірки також увійшли Емілі Блант (4 мільйони доларів), Джеймі Лі Кертіс (3,5 мільйона доларів), Аня Тейлор-Джой (1,8 мільйона доларів).

У чоловіків гонорари набагато вищі. Перше місце посідає Том Круз — 100 мільйонів доларів. Зазначимо, що відомий актор, якому 3 липня виповнилося 60 років, давно вже відмовився від традиційних гонорарів. Він підписує контракти, за якими отримує відсоток від касових зборів. Якщо фільм провалиться у прокаті, Круз нічого не заробить, але й студія заощадить. Натомість якщо картина має успіх, Том отримує великі гроші. Так сталося цього року з фільмом «Найкращій стрілець: Маверік», який уже зібрав у світовому прокаті 1 мільярд 246 мільйонів доларів і є поки що найкасовішим цього року.

Далі перша п'ятірка найвищих акторів виглядає так: Вілл Сміт — 35 мільйонів доларів, Леонардо Ді Капріо — 30 мільйонів доларів, Бред Пітт — 30 мільйонів доларів, Дуейн Джонсон — 22,5 мільйона доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Міллі Боббі Браун роман з сином Джона Бон Джові Джейком.

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