«Державна політика росії»: у ГУР пояснили, чому спливають відео зі стратами українців

Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, яку мету цілі переслідують росіяни відеороликами зі стратами українських військових.

Про два завдання окупантів повідомив представник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов.

Зокрема, в ГУР переконані, що страти і подальша публікація своїх звірств, є державною політикою росії і несе в собі два завдання.

Перше — залякати українців, які побачать ці відео.

Друге — відбити бажання у своїх здаватися в полон.

«Публікація цього відео є свідченням, що подібна геноцидна політика, подібна політика військових злочинів є державною політикою. Оскільки пропаганда на росії централізована, то періодична публікація таких звірств російських військових, які ми спостерігаємо, ми бачили нещодавно страту українського бійця за гасло «Слава Україні», це цілеспрямована державна політика росії з висвітлення звірств своєї армії проти українців, проти українських військових. Метою такої політики, зокрема, є спроба посіяти паніку в українських Силах оборони і безпеки. Але також метою є і залякування своїх бійців, мовляв, «ви не думайте здаватися в полон, оскільки в українському полоні робитимуть з вами теж, що і ми робимо з ними», — сказав Юсов.

Незважаючи на подібні ролики Юсов зазначає, що Україна продовжує дотримуватися Женевських конвенцій і бере окупантів у полон без таких розправ.

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