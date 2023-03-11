«Пішов в туалет з автоматом та зник»: стали відомі подробиці здачі у полон російського окупанта

Через величезні втрати на фронті російські солдати шукають шляхи порятунку, в тому числі здаючись у полон ЗСУ. Днями серйозний скандал розгорівся навколо добровільної здачі в полон військовослужбовця російської оперативної групи (ОГ) «Бєлгород», яка виконувала завдання з прикриття державного кордону росії. Про це повідомляє телеграм-канал «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників спецслужб:

«Ситуація така — після закінчення нічного чергування, один із підрозділів ОГ „Бєлгород“ недорахувався військовослужбовця, який ніс службу в безпосередній близькості до державного кордону з Україною. Наразі за фактом вище озвученої події проводиться службове розслідування. За моєю інформацією, йдеться про військовослужбовця на прізвище Коничєв (звання — єфрейтор). Його колеги повідомили слідчим органам, що в одній із приватних бесід між військовослужбовцями групи Коничєв порушив тему проєкту „Хочу жити“ — координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими Міністерства оборони України. Зокрема, Коничєв показував своїм товаришам по службі відеоінтерв'ю російських військовослужбовців, які здалися в полон після контакту з координаційним штабом».

За оперативними даними, додає автор телеграм-каналу, у ніч із 24-го на 25-те лютого, перебуваючи в місці несення нічного чергування, єфрейтор Коничєв повідомив своєму товаришу по службі, що йому необхідно відійти в туалет. Прихопивши із собою службовий АК, боєкомплект, рацію і тепловізор, попрямував у бік державного кордону з Україною. Відтоді в розташуванні частини він не з'являвся.

Паралельно з розслідуванням, начальникам російських підрозділів віддано наказ про перевірку особистих речей військовослужбовців щодо наявності мобільних телефонів, а також підозрілих чатів і дзвінків у месенджерах.

По даним українського Генштабу, за минулу добу, 10 березня, ЗСУ знищили більше тисячі окупантів.

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