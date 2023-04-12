Фінансова допомога 4 тисячі злотих на похорон у Польщі: як її оформити українцям

Польща вже понад рік підтримує українських біженців, які опинились у сусідній країні у зв'язку з війною.

За цей час деяким українцям прийшлось стикнутися з таким явищем, як смерть близьких. Про основні складові для отримання допомоги, особливості та терміни подання відповідної заяви пише

ukrainianinpoland.pl.

За інформацією видання, покриттям витрат за похорони, перевезення тіла з Польщі до України або кремацію займається Управління соціального страхування Польщі ZUS.

Відшкодування коштів, яке в Польщі має назву zasilek pogrebowy, є одноразовим і становить 4000 злотих. Головні умови для отримання фінансової допомоги:

- бути застрахованим в ZUS;

- мати оригінал свідоцтва про смерть.

Громадяни інших країн у Польщі мають право на допомогу у разі втрати близької людини. І навпаки — близькі та родичі мігранта мають право на покриття витрат, якщо померлий працював і платив внески до ZUS.

Існують окремі ситуації, які є підставою для подачі заяв на допомогу. А саме похоронна допомога належить у разі смерті:

- застрахованої особи;

- особи, яка отримувала пенсію або соціальні виплати;

- особи, яка виконувала умови для отримання права на пенсію або соціальну допомогу;

- особи, яка отримувала виплати через хворобу, реабілітацію або у зв’язку з вагітністю чи пологами.

На відшкодування мають право люди, якщо вони долучилися до організації похоронів та частково або повністю покрили витрати, а саме:

- члени сім’ї;

- роботодавець;

- будинок соціальної піклування для людей поважного віку;

- повіт;

- представник церкви чи релігійного об’єднання;

- незнайомець, який фінансово допоміг під час похоронів.

У першу чергу, відшкодування належить членам сім’ї. Для отримання допомоги їм не потрібно навіть подавати документи або чеки, які підтверджують витрати.

Виплати також можуть повернуть усім, хто документально підтвердить свої витрати на похорон, кремацію або перевезення тіла померлого.

Щоб отримати кошти на поховання («zasilek pogrebowy»), потрібно подати до ZUS пакет документів, серед яких:

Заява на виплату Z-12, яку треба завантажити на сайті та заповнити.

Скорочена копія свідоцтва про смерть.

Скорочена копія свідоцтва про народження мертвої дитини або повна копія з офіційною відміткою про те, що дитина народилася мертвою.

Оригінали чеків та квитанцій, де заначено понесені витрати на поховання. Це можуть бути документи з церкви, які підтверджують витрати, пов’язані з релігійним обрядом.

Копії рахунків, які стосуються похорону, або копії, підтверджені банком, до якого ви зверталися.

Довідка платника внесків, яка засвідчує, що ви або померлий підлягаєте пенсійному страхуванню за віком та інвалідністю.

Документи, які підтверджують, що ви є членом родини померлого. Це може бути копія свідоцтва про народження.

Документ, що засвідчує особу, наприклад, ID-картка або паспорт (якщо ви подаєте документи особисто до відділу ZUS).

Довіреність на іншу особу, якщо документи подають від вашого імені.

Заяви на отримання фінансової допомоги належить подавати упродовж 12-ти місяців після смерті особи.

Для цього можна звернутися до найближчого відділення ZUS особисто, подати паперовий лист або ж подати заяву онлайн через профіль в особистому кабінеті.

Якщо минуло понд рік, позовні вимоги будуть погашені, тобто виплати стануть недоступними.

У середньому процедура розгляду ситуації та нарахування виплат займає 12 місяців від моменту смерті.

Разом з тим, можуть бути особливі обставини, через які цей термін рахуватимуть від дати поховання.

Раніше ми писали, як українцям отримати Кartу pobytu у Польщі під час війни.

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