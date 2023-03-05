В Польщі знову відкрили реєстрацію українців на отримання грошей від IRC: як стати учасником програми

Українські біженці, які зараз знаходяться в Польщі, можуть отримати фінансову допомогу не тільки від польського уряду, а й від різних благодійних організацій.

IRC (International Rescue Committee) — це міжнародна організація, яка надає допомогу біженцям та вимушеним переселенцям у зв’язку з війною, переслідуванням або стихійним лихом. В рамках діяльності

IRC надає допомогу гуманітарного та медичного характеру, а також допомогу з продуктами харчування, пише ukrainianinpoland.pl.

Організація вже добре відома українцям. Певний час реєстраційна форма на допомогу була закрита, але на початку березня фонд знову відкрив анкету на отримання фінансової допомоги.

Ця програма призначена для громадян України, які вперше в’їхали до Польщі з України після 1 жовтня 2022 року, раніше не отримували гуманітарну грошову допомогу і наразі перебувають у Познані й Катовіце.

Перевагу в отриманні цієї допомоги мають люди, які перебувають в особливо скрутному становищі:

- багатодітні сім’ї;

- багатодітні матері;

- люди з інвалідністю;

- сім’ї з хронічно хворими людьми.

Заповнити анкету на участь у фінансовій програмі від IRC можна за посиланням.

Якщо після розгляду вашої анкети вас виберуть для отримання фінансової допомоги, вам буде надіслано SMS-повідомлення із запрошенням на реєстрацію протягом 10 днів. Учасникам, які отримають запрошення, буде потрібно з’явитися особисто в один із центрів IRC (у Катовіце, Познані або Варшаві).

IRC також допомагає українським біженцям за такими напрямками:

- надання новоприбулим українцям інформації про їхні права;

- надання біженцям психологічної допомоги;

- надання грошової допомоги та допомоги з ліками;

- забезпечення одягом та продуктами харчування;

- допомога українським вчителям у працевлаштуванні. Цією ініціативою IRC займається разом з організацією PCPM.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, з якими проблемами зіткнулись українці, які відкрили та ведуть бізнес у Польщі.

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