«Космічні великодні яйця»: як зробити оригінальні крашанки в домашніх умовах

До Великодня залишилось всього кілька днів. За цей час господині мають спекти паски та зробити крашанки та писанки.

Частіше яйця фарбують у цибулинні, харчовими барвниками або прикрашають різними наклейками.

На «Новому каналі» запропонували зробити крашанки у космічних кольорах.



Таке фарбування робиться на основі блакитного харчового барвника.

Алгоритм такий: посипати яйце сухими харчовими барвниками різного кольору, але не всю поверхню — щіпкою у різні місця та втерти барвники.

Зверху все яйце засипати жовтим барвником, щоб потім утворились зірочки.

Є й інший варіант. Заварити чай каркаде чай, додати оцет і протримати у відварі вже варені яйця всю ніч. Вони набудуть насиченого темного кольору.

Після цього викласти яйця на тарілку або серветку і дати висохнути. Щоб крашанки виблискували, натерти їх олією та і дати просохнути.

Можна також для додаткового «космічного» ефекту вибрати кілька харчових барвників (золотий, сірий, синій або фіолетовий) та натерти яйця.

Раніше ми розповідали, які яйця краще обрати для фарбування на Великдень, щоб вони мали яскравий колір.

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