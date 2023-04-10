Білі чи коричневі: які яйця краще обрати для фарбування на Великдень, щоб вони мали яскравий колір

Наближається головне християнське свято — Великдень. Господині готують паски, а також фарбують яйця та виготовляють писанки.

Найпопулярніший спосіб приготувати на свято різнокольорові яйця — це користуватися барвниками.

Але не завжди результат виправдовує очікування. Буває таке, що замочування у фарбнику за всіма правилами не допомагає, і яйця однаково залишаються блідими.

Досвідчені господині знають, що саме коричневий колір шкаралупи дозволяє отримати насичені глибокі відтінки. А на білих яйцях навіть найяскравіші барвники перетворюються у не надто привабливий пастельний колір.

Такому феномену є наукове пояснення. Поверхня шкаралупи коричневих яєць має більші пори, а значить, фарба проникає глибше. Але бувають і винятки, коли ширші пори має біла шкаралупа.

Більшість людей фарбують яйця у ті кольори, які їм подобаються. Не всім відомо, що кожен з них має свій символізм, треба знати, що означає кожний колір.

Червоний. Яйця, пофарбовані у такий колір, вважаються традиційними. У такий спосіб ми можемо висловити надію на взаємне кохання, проявляємо життєствердну позицію.

Чорний. Мало хто з вірян наважиться пофарбувати на Великдень яйця в чорний колір. Але він не віщує нічого поганого, а лише переродження для нового життя. Адже після ночі завжди приходить ранок.

Зелений колір символізує молодість, весну, зародження нового життя.

Жовтий. Красиві жовті яйця є натяком на родючість, достаток, багатство та достаток.

Синій колір нагадує нам про блакитне небо, адже саме туди ми підносимо свій погляд під час молитви.

Коричневий колір — це символ нашої землі-матінки, спосіб подякувати їй за врожай.

Білі яйця, які не пофарбовані в інші кольори, — це символ колиски життя, материнства.

«ФАКТИ» розповідали, як легко пофарбувати яйця у синьо-жовтий колір.

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