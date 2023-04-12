«Шок від цього»: відомого шеф-кухаря розкритикували за зовнішній вигляд

Відомий шеф-кухар та ресторатор колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який на початку війни повернувся до Києва, постійно ділиться зі своїми шанувальниками у соціальній мережі власними рецептами. Напередодні Великодня Ектор запропонував приготувати разом з ним святкову паску і показав весь процес. Але читачів більше зацікавив манікюр шеф-кухаря.

«Що з вашими нігтями?» — почали запитувати в Ектора.

Багато кому експеримент шеф-кухаря здався недоречним. А хтось припустив, що це задум продюсерів, аби привернути увагу до Ектора.

«10 років вас дивлюсь, а сьогодні вперше в мене шок від цього, — написали кухарю. — Ну біло б вам років 20, то все б зрозуміло було… Маю надію, що все це, то ваші продюсери».

Ектору запропонували відмовитися від таких сміливих експериментів і зосередитися на творчості.

«Сначала подумала, что болячка какая-то, — вирішила одна з шанувальниць. — Мне кажется, окрашивание ногтей нужно оставить все же для женщин».

Нагадаємо, раніше відомий шеф-кухарь Євген Клопотенко шокував шанувальників експериментами з іміджем.

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