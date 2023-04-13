Внаслідок ДТП загинув батько захисника Миколаєва генерала Марченка (відео)

Генерал Дмитро Марченко, який на початку широкомасштабного вторгення очолив оборону Миколаєва, втратив батька.

«Хороші люди не вмирають, вони йдуть на небо! Ти був найкращим батьком і прекрасним чоловіком! Я зробив і робив усе, щоб ви пишалися мною, найгірше для мене покарання — твоє розчарування! Мені шкода, що я не зміг… я дуже старався! Але це той рідкісний випадок, коли ти розумієш, що ти можеш далеко не все! Покойся з миром, ти був найкращим батьком і прикладом для наслідування! Я шалено вдячний лікарям Миколаєва БСМП та лікарні Возенсенського, які разом зі мною боролися за твоє життя до останнього. Боляче … дуже боляче», — написав у соцмережах Дмитро Марченко.

Його батько загинув у ДТП. Чоловік їхав вулицею на мопеді, коли в нього врізалася автівка, що виїхала на зустрічну смугу.

Дмитро Марченко — генерал-майор Збройних сил України, начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ (з вересня 2015), учасник війни на сході України. У 2019 році проти генерала та його підлеглих розпочали кримінальне провадження — їх підозрювали у закупівлі некондиційних бронежилетів. Його відправляли під арешт, але громадяни зібрали гроші для того, аби він вийшов під заставу. Після початку широкомасштабного вторгнення заарештовані бронежилети відправили військовослужбовцям, а генерал пішов захищати країну. Справу досі не закрито…

Нагадаємо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що заслуга генерала Марченка у тому, що Миколаїв вистояв, дуже висока.

Фото зі сторінки Дмитра Марченка

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