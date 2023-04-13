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Події

Внаслідок ДТП загинув батько захисника Миколаєва генерала Марченка (відео)

11:17 13 квітня 2023
Дмитро Марченко з батьком

Генерал Дмитро Марченко, який на початку широкомасштабного вторгення очолив оборону Миколаєва, втратив батька.

«Хороші люди не вмирають, вони йдуть на небо! Ти був найкращим батьком і прекрасним чоловіком! Я зробив і робив усе, щоб ви пишалися мною, найгірше для мене покарання — твоє розчарування! Мені шкода, що я не зміг… я дуже старався! Але це той рідкісний випадок, коли ти розумієш, що ти можеш далеко не все! Покойся з миром, ти був найкращим батьком і прикладом для наслідування! Я шалено вдячний лікарям Миколаєва БСМП та лікарні Возенсенського, які разом зі мною боролися за твоє життя до останнього. Боляче … дуже боляче», — написав у соцмережах Дмитро Марченко.

Його батько загинув у ДТП. Чоловік їхав вулицею на мопеді, коли в нього врізалася автівка, що виїхала на зустрічну смугу.

Дмитро Марченко — генерал-майор Збройних сил України, начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ (з вересня 2015), учасник війни на сході України. У 2019 році проти генерала та його підлеглих розпочали кримінальне провадження — їх підозрювали у закупівлі некондиційних бронежилетів. Його відправляли під арешт, але громадяни зібрали гроші для того, аби він вийшов під заставу. Після початку широкомасштабного вторгнення заарештовані бронежилети відправили військовослужбовцям, а генерал пішов захищати країну. Справу досі не закрито…

Нагадаємо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що заслуга генерала Марченка у тому, що Миколаїв вистояв, дуже висока.

Фото зі сторінки Дмитра Марченка

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