Потрібна потрійна перевага: генерал Марченко розповів, чому звільнення Херсона поки що не можна вважати реальним

Звільнення Херсона від російських окупантів буде «непростим завданням», тому що противники добре підготувалися до оборонних дій, і не залишають спроб провести фейковий референдум.

Про це в інтерв'ю The Kyiv Independent розповів генерал Дмитро Марченко, який очолює оборону Миколаєва.

За його словами, для успішного наступу необхідно мати щонайменше втричі більше військ, ніж у противника.

«…росіяни знали, що ми наближаємося, тому перейшли на більш оборонну стратегію. Історія та військовий досвід показують, що для успіху наступу армія повинна мати як мінімум утричі більше військ, ніж противник, який обороняється», — зазначив співрозмовник.

Наразі говорити про таку перевагу неможливо, оскільки в нашої країни немає таких ресурсів, як у рф.

У той же час, при збільшенні допомоги від союзників ситуація може змінитися.

Нагадаємо, раніше у Міноборони України креативно відреагували на послання з Москви про якнайшвидше підписання акта про капітуляцію.

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