«Схоже на штраф за перевищення швидкості»: на росії зробили цинічну заяву щодо насильницької страти воїна

Країна-агресорка росія пробила чергове дно спробою прославляти звірства своїх військових. На росії заявили, що відео з обезголовленням українського військового, не буде останньою насильницькою стратою під час війни. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни.

Російські пропагандисти нахабно брешуть, що нібито обидві сторони вчиняють жорстокі дії щодо супротивника. Ба, більше! Росіяни цинічно заявили, що звинувачення у жорстокості під час війни «схоже на штраф за перевищення швидкості під час автомобільних перегонів». На росії таким чином намагаються подати обезголовлення українського воїна як щось «нормальне» під час війни.

На думку аналітиків ISW, використання російськими військовими такої насильницької тактики та її підтримка у російському інформаційному просторі підривають, у першу чергу, дисципліну у російській армії.

А у ГУР переконані, що страти і подальша публікація своїх звірств, є державною політикою росії.

Пізніше з'ясувалося, що українського військового стратили найманці ПВК «Вагнер». Голоси та манеру розмови колишніх товаришів по службі впізнав екскомандир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону терористів, який втік до Норвегії, Андрєй Мєдвєдєв.

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