«Це може свідчити про зменшення довіри між Вашингтоном і Києвом»: як у США оцінюють контрнаступ

Високопоставлені українські чиновники засмучені «цілком секретною» оцінкою, що просочилася, згідно з якою Україна отримає лише «скромні територіальні вигоди» від запланованої операції, пише Politico.

Як наголошується в публікації, Київ вважає, що цей документ засвідчує недооцінювання США вкотре військових можливостей української армії.

«Ті самі люди, які говорили, що Київ впаде за три дні, тепер зливають шкідливу і настільки ж безглузду інформацію напередодні наступу, критично важливого для всього вільного світу», — цитує Politico людину, яка постійно контактує з високопоставленими чиновниками в Києві.

Також видання цитує представника українського оборонного відомства: «Є люди, які продовжують сумніватися щодо військових шансів України в контрнаступі, але ми довели, що всі вони помиляються».

У Politico вважають, що ці коментарі дають зрозуміти, що США та Україна не настільки синхронізовані, як стверджують обидві країни через 14 місяців після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«Це також може свідчити про зменшення довіри між Вашингтоном і Києвом напередодні вирішальних кількох місяців бойових дій, які можуть визначити хід війни з росією. Оскільки росія контролює 20% території України, є надія, що контрнаступ, навіть за умови зменшення постачань, змусить московські війська і найманців покинути країну, в яку вони вторглися», — йдеться в публікації.

The Washington Post, яка повідомила про цей документ 10 квітня, заявила, що він є частиною зростаючого витоку секретної розвідувальної інформації США про війну в Україні, Китаї, Ізраїлі та інших глобальних гарячих точках.

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