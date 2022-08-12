«Везли парадну форму»: Рєзніков пояснив, чому провалився наступ ворога з білорусі

росія мала намір за два тижні захопити Україну, але воює вже шостий місяць, щоразу розповідаючи, що «спецоперація йде за планом» та змінюючи цілі цієї «спецоперації». У перші дні вторгнення росіяни порушили всі інструкції та правила війни. Вони були впевнені, що пройдуть переможним маршем, за лічені дні захоплять Київ. У них із собою була навіть парадна форма.

Про це міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив в інтерв'ю «Українській правді».

Міністр зазначив, що українські генерали були здивовані тим, як рашисти кинули свою артилерію за собою, вони не сформували ударних угруповань й пішли наступати.



Наслідком цього, зокрема, стала можлива послідовна деокупація Київщини, Чернігівщини та Сумщини, нагадав міністр.



Резніков зазначив, що за словами військових, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім уже піхота.

«Але вони були настільки переконані, що нашвидкуруч нас візьмуть, що залишили артилерію позаду себе та танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще везли із собою парадну форму», — додав міністр.



Він також зазначив, що логістичні ланцюжки росіян різалися українськими військовими легко. Те саме сталося і в Білорусі.



«З погляду військового мистецтва ми бачили, що вони не готові, і тому ми говорили, що для формування остаточного ударного угруповання їм потрібен ще час — тиждень, два, три», — уточнив міністр.



Він також додав, що наші американські партнери також були переконані, що за 72 години Київ паде. Але цього не сталося.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 43 тисячі рашистів, втрати їхньої військової техніки також обчислюються тисячами одиниць.



Лише днями у Криму росіяни втратили кілька військових літаків. А сама авіабаза перестала бути безпечним місцем для Чорноморського флоту росії.

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