Разом зі «злитими» документами міноборони США в мережу «втекли» дані про реальні втрати України та росії у війні

У документах Пентагона, що були «злиті» у мережу, називаються загальні втрати армій України та росії — 354 тисячі військових вбитими та пораненими.

Агенція Reuters, яка аналізувала документи, зазначає, що втрати росії становлять від 189 тисяч до 223 тисяч військових, з яких від 35,5 тисячі до 43 тисяч були вбиті, а до 180 тисяч — поранені. Загальні втрати України становлять від 124,3 тисячі до 131 тисячі, з яких від 15,5 тисячі до 17,5 тисячі загинули, а до 113,5 тисячі — поранені.

Втім, розслідувачі не беруться сказати, чи є достовірними документи, що потрапили у мережу. Вони можуть бути й підробленими. У той же час зазначається, що журналісти звернули увагу на один і той самий документ, дані в якому різнилися. Так, в опублікованому в рф показувалося, що українські втрати значно більші за російські.

Також в документах вказується й кількість військової техніки, яка була знищена на полі бою. Зокрема, зс рф втратили 2 048 танків та 3900 бронетранспортерів, а ЗСУ — 468 та 1020 відповідно.

У той же час видання Washington Post звертає увагу на те, що в документах міститься оцінка американською розвідкою тривалості війни в Україні. Аналітики не виключають, що бойові дії триватимуть до 2024 року. Сторони не зможуть здобути перемогу, але відмовлятимуться вести перемовини у 2023 році. Зазначається, що така оцінка, заснована на вивченні чисельності військ, озброєння і техніки кожної зі сторін, може активізувати критиків війни, які закликали великі держави, такі як США і Китай, підштовхнути Київ і москву до врегулювання і припинення бойових дій.

Нагадаємо, що за даними Генштаба ЗСУ втрати ворога на ранок четверга, 13 квітня, оцінюються у 180 590 військовослужбовців вбитими. Кількість знищених танків — 3646, а броньованих машин — 7053.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони України у соцмережах

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