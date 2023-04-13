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Здоров'я та медицина

Це стосується саме молока: лікарка пояснила, що може провокувати акне

21:30 13 квітня 2023
Дівчина з акне

Незважаючи на те, що взаємозв'язок між загостреннями акне та дієтою не доведений на 100%, останні дослідження показують, що певні продукти можуть бути провокуючим фактором для висипання акне. Чи дійсно є зв'язок між харчуванням та акне, відповідь на це питання дала лікарка-гастроентерологиня Юлія Ягодінова.

«Акне, або „звичайні вугрі“ — це захворювання сальних залоз шкіри, коли вони виробляють надмірну кількість шкірного сала. Через це пори закупорюються мертвими клітинами і шкірним салом. А у важчих випадках приєднуються пропіонбактерії, які живляться цим субстратом. Найголовніша причина акне — гормональна, адже сальні залози дуже чутливі до дії статевих гормонів. Однак існує кілька інших факторів, які сприяють загостренню акне, серед яких УФ-промені, забруднення, дієта та стрес».

Справді, додає лікарка, вченими було доведено зв'язок висипів із споживанням рафінованих вуглеводів. Так що якщо є багато цукру, випічки та інших продуктів з високим глікемічним індексом, це може призвести до запалення шкіри та закупорки проток сальних залоз.

«Також дослідження показали залежність акне від вживання молочних продуктів, але це стосується саме молока, а не кисломолочних продуктів та сиру. Справа у тому, що в цих продуктах міститься інсуліноподібний фактор росту, який у дорослих є фактором запалення. Тому ці продукти не називають причиною висипів, а лише фактором, який може посилити ситуацію.

Іноді після лікування хелікобактеру зникають висипи. Це тому, що хелікобактер лікується антибіотиками, які не є вибірковими. Окрім хелікобактеру, вони вбивають і групу пропіонбактерій, які викликають запалення на обличчі. На комедони ж антибіотики не діють. Саме тому через деякий час після такого «лікування», акне повертається".

Нагадаємо, що вугрі можуть загострюватися через надмірне перебування на сонці.

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