«Моє серце зайнято»: Ахтем Сеїтаблаєв про відносини з молодою обраницею

Відомий кримсько-татарський режисер та актор Ахтем Сеїтаблаєв служить в ЗСУ та створює серіал про сили ТРО. В інтерв’ю програмі «ЖВЛ» (1+1) Ахтем розповів про зміни у житті — статус дідуся і нове кохання. На початку 2023 року його донька стала мамою, але онуку Ахтем бачив тільки на фото.



- Це дуже незвично, — зізнається режисер. — Як каже мій батько, коли візьмеш на руки онука, тоді повною мірою відчуєш ці почуття. Я дуже чекаю цього моменту. Можу впевнено сказати, що маленька схожа на мою старшу доньку Назли. Я вважаю, що ментально я дід. Терпіти знову дилетантизм, хамство, зверхнє ставлення або понти на рівному місті я не можу, або дам в око, або прожену, або піду сам.

Наразі Ахтем працює над серіалом, який створює спільно з військовослужбовцями.

- Документальний серіал створюють самі військовослужбовці, які в цивільному житті працювали на кіновиробництві або телебаченні, — каже Ахтем. — Кожна серія — портрет захисників. Їхні хобі, захоплення, родини, бойовий шлях, звитяги, романтична історія, звичайно і трагічна в тому числі.

Відомо, що нещодавно Олексій розійшовся зі своєю дружиною — відомою продюсеркою Іванною Дядюрою, у пари є донька. Останнім часом поширились чутки про нову, молоду обраницю режисера. Але Ахтем поки не коментує відносини.

- Моє серце зайняте, — сказав режисер. — І я радію цьому.

«ФАКТИ» писали, що актриса Ксенія Мішина розповіла про стосунки з колишнім чоловіком.

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