«Йому потрібна я»: Ксенія Мішина розповіла про стосунки з колишнім чоловіком

Відома українська акторка, «Холостячка» та переможниця «Танців з зірками» Ксенія Мішина, яку розкритикували за відпочинок у Єгипті, сама виховує сина Платона.

З батьком дитини артистка розійшлась, коли була на сьомому місяці вагітності. Весь цей час колишній чоловік не брав участі у вихованні Платона. Втім, під час повномасштабної війни, він знайшов номер телефону Мішиної і попросив про зустріч. В інтерв’ю проекту «ЖВЛ» (1+1 Україна) Ксенія розповіла, які зараз стосунки між нею і ексчоловіком.

Як виявилось, чоловік захотів відновити спілкування з 10-річним сином і акторка погодилася.

«Хто я така, щоб не дозволити познайомитись з батьком? — сказала Ксенія. — Дитина сама зробила висновки після проведенного разом часу. Я з Платоном все проговорила, щоб уникнути травм. Але не виключаю, не все зараз вийде пропрацювати і в майбутньому це може дати про себе знати. Я сприймаю це як задачу, яку він повинен вирішити в своєму житті».

Ксенія Мішина зізналась, що батькові не вдалося налагодити стосунки з сином. Це був останній раз, коли акторка давала шанс колишньому чоловікові бути присутнім в її житті та житті Платона.

«Ми зустрічалися, але я знову помахала ручкою, — зізналась Ксенія. — Людина не змінилася. Скажу так, не закритий гештальт був більше у мене, ніж у сина. Я розуміла, що йому потрібна я, а не дитина. Все це погано впливає на сина, він починав питати: „А чому ось так?“ Крім того, нова сім’я колишнього почала качати якісь права. Я сказала: ні, це не про мене».

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Фото проекту «ЖВЛ»

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