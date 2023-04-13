Зверніть увагу на денім та великий шопер: як обрати модну сумку на весну 2023

Зі стилістичної точки зору сумка є одним із найважливіших аксесуарів вашого гардеробу. Актуальна та правильно підібрана сумка підвищує градус завершеності образу, додає нових форм та фактур, а також показує ваш характер! Про трендові моделі цієї весни, які зараз знаходяться на гребені хвилі популярності, розповів у себе на сторінці український стиліст Матвій Калугін.

«Bucket bag, сумка-відро або сумка-діжка: як її тільки не величають. За рахунок форми додає образу структурованості та оригінальності, а також витягує силует.

Великий м"який шопер — може бути як із текстилю чи нейлону, так і замшевим, або з м"якої шкіри. Прекрасно пасуватиме на кожен день для тих, хто звик носити у сумці половину свого життя.

Bowling bag має прямокутну форму та ручки top handle, найчастіше така сумка структурована. Виглядає нетривіально та додає нових форм у образи.

Сумка-півмісяць: це може бути більш м"який вигин, як у класичних сумках-хобо, так і суто геометричний̆ силует, як у сумках відомого бренду Coperni.

Асиметрична форма: така сумка універсальна для різних гардеробів, додасть неочікуваного елементу в гардероб мінімалістки та підкреслить неординарність гардеробу максималістки.

Стрази та пайєтки не тільки на свято, а й для повсякденних стилізацій на сумках середнього та великого розміру.

Циліндрична форма: ця сумочка віддалено нагадує шкільний пенал. Якщо ви втомилися від класичних форм, то така опція вам має сподобатись.

В стилі панк — це теж модно. Потерта шкіра, шипи, заклепки, шнурівка, груба фурнітура- чим більше, тим краще. Для гардеробів драматиків або прихильників гранжових та панкових елементів може слугувати базою".

Сумка з деніму — ще один неодмінний атрибут цієї модної весни. Їх зараз можна часто зустріти в бюджетних брендах та спробувати урізноманітнити свій сумковий гардероб свіжим трендом.

«Якщо певний силует чи дизайн органічно вписується у ваш гардероб та пасує до особистості, то будь-яка із цих сумок може стати вашою улюбленицею на роки».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як обирати модне взуття на весну.

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