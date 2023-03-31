«Візьміть до уваги балетки незвичної фактури»: обираємо модне взуття на весну

Взуттєві тренди цієї весни є, мабуть, найбільш різноманітними: усіх і не пригадаєш. Український стиліст Матвій Калугін зібрав гарячі тренди взуття, які особисто вважає цікавими, досить практичними, і такими, що привносять у гардероб стилістичну новизну.

«Візьміть до уваги балетки незвичної фактури. Усе, що текстуроване або блискуче- вітається! Оксамит, сатин чи жаккард принесуть нотку романтизму та елегантності у повсякденні луки.

Низькі та акуратні кросівки — найбільш жадані моделі від інфлюєнсерів- Adidas Samba та Adidas Gazelle. Але я раджу вам шукати аналоги і серед більш бюджетних брендів, якщо для вас подібний силует є не базовим, а експериментальним.

Гостроносі слінгбеки — виразна, елегантна та мегауніверсальна модель взуття. Оптично видовжує зріст, особливо на контрасті із широким низом. Підходить для носіння зі спідницями, штанами, бермудами чи сукнями.

«Мері джейн» на підборах — цей силует вирізняє ремінець, що опоясує середній відділ стопи. Звісно, ви можете обирати і низькі моделі, наприклад, балетки «мері джейн», проте саме моделі на підборах зараз користуються найбільшим попитом".

Джинсова фактура, додає стиліст, набуває все більш «божевільних» форм. Незалежно від того, чи це зручні кросівки, чи строгі ботильйони, таке взуття буде просякнуте духом бунтарства.

«Байкерські чоботи відрізняються від мінімалістичних жокейських чобіт, які вже можна вважати сучасною базою. Байкерські чоботи- норовливі та грубі, неначе створені для того, аби міцно тупнути в них ногою та показати свій характер! Ковбойські мюлі приносять в образи гостроти, виразності, та доволі гнучкі в плані поєднань. Ми дедалі частіше бачимо взуття на платформі, зокрема- на хвилеподібній. Вигнута та фактурна, вона миттєво перетворює звичайні босоніжки чи чоботи на повноцінний арт-об"єкт. Шипи та заклепки додадуть актуальній естетиці панку. Шукаємо такі елементи не тільки на байкерських чоботах і черевиках, а й на балетках, слінгбеках та хайтопах».

Раніше «ФАКТИ» публікували статтю «Нові тренди у стилі життя-2023 від тренд-редакторки Ольги Сметанської».

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