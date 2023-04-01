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«Повертайся, плестимемо маскувальні сітки»: Ксенію Мішину жорстко розкритикували за відпочинок у Єгипті в розпал війни (фото)

15:38 1 квітня 2023
Ксенія Мішина

Актриса Ксенія Мішина, яка сильно схудла, заявивши, що наразі перебуває у найкращій для неї формі, вирушила на відпочинок у теплі краї та вирішила порадувати фоловерів фото та відео.

Мішина з сином зараз у Єгипті, у Шарм-ель-Шейхе, де сонячно та тепле синє море. Відпускні фото та відео вона виклала в Instagram.

Фото Ксенії Мішиної

Фото Ксенії Мішиної

«Ви завжди як білочка у колесі. Так настав час це колесо зробити таким, щоб у ньому приємно було бігати», — прокоментувала акторка свої пляжні фото.

Фото Ксенії Мішиної

Фото Ксенії Мішиної

Шанувальники актриси і раніше звертали увагу на те, що Ксенія надто схудла. Були й захоплені коментарі, й критика. Зокрема, з приводу того, що Мішина викладає у мережу фото, зроблені за кордоном, тоді як в країні триває війна.

Раніше актриса показувала фоловерам, як вона освоювала автомат, кулемет та ручний протитанковий гранатомет, а також поділилася своїми враженнями.

Фото зі сторінки Ксенії Мішиної в соцмережах

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