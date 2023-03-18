«Краща форма за 33 роки життя»: Мішину, яка сильно схудла, розкритикували фоловери, але підтримали зірки (фото)

Актриса Ксенія Мішина, яка раніше закликала шанувальників «не асоціювати» її з ім`ям ексобранця Олександра Елерта, сильно схудла та показала «кубики пресу», а також поділилася з фоловерами подробицями важливого періоду свого життя.

«Моя найкраща форма за 33 роки життя. І я б могла дуже натхненно описати вам свою жіночу радість, але це всього лише невелика, хоча погоджуся гарна верхівка айсбергу, яка доступна зараз вашому погляду. Те, чим я дійсно хочу з вами тут поділитися, набагато цінніше і масштабніше за кубики преса. І, мабуть, відразу почну з того, що це один із найважливіших, трансформаційних, глибоких та ключових періодів мого життя. Періодів, де відбулася тотальна особистнісна перебудова, реорганізація способу життя та смислових прагнень», — пише акторка в Instagram та показує зміни, які з нею відбулися.

За її словами, чотири місяці тому вона розпочала новий період, на початку якого була одержима красивою фігурою, а потім геніальними людьми, які наштовхнули її на «глобальну зміну ідеалів та пріоритетів, які змусили прокинутися і розплющити очі».

Фото Ксенії Мішиної

Ксенія заявила, що фраза «я ніколи не буду колишньою» — то саме про неї. Вона подякувала команді, яка допомогла їй змінитися.

Фото Ксенії Мішиної

Фото Ксенії Мішиної

«Ви обов'язкові у побудові майбутнього і незамінні у зміні сьогодення. Адже що може бути прекраснішим за самозбагачення, особисті перемоги і досягнення? Я нескінченно говоритиму, що немає нічого неможливого.

Є лише питання: чи готові Ви до цього?» — додала вона.

Втім, не всі оцінили нову фігуру акторки. Багато хто з фоловерів казав, що до схуднення вона виглядала значно краще та жіночніше.

Втім, колеги по «цеху» підтримали Ксенію. Серед них — Тарас Цимбалюк та Ольга Сумська.

Раніше акторка розпвіла про невідомого, який залишив на капоті її машини розкішний букет яскраво-червоних троянд, гелієві кульки у вигляді сердець і білого плюшевого ведмедя, а машину обклеїв живими квітами. Він написав акторці записку, зазначивши в ній, що хотів, аби на її обличчі з`явилася посмішка. Через такий «декор» автівку Мішиної на дорозі зупинили патрульні.

Фото Ксенії Мішиної

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