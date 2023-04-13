В Україні щороку 13 квітня в річницю знищення російського крейсера «москва» буде відзначатися професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України. Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

«Сьогодні в нас визначний день. День, коли ми згадуємо історичну подію та коли вшановуємо всіх, хто забезпечує саму можливість таких історичних подій для України. 13 квітня 2022 року українська ракета — це була ракета „Нептун“ — допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому „Нептуну“ ворожий флагман відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям. Це було перше застосування нашої української протикорабельної ракети в таких бойових умовах — й одразу історичне. Саме тому цей день, 13 квітня, відсьогодні буде щороку відзначатися як професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України. Відповідний указ я підписав. І для мене честь зараз — вітати всіх, хто працює в українському ОПК… Усіх, хто модернізує, ремонтує, проектує та будує українську силу!» — заявив він.

Президент зазначив, що український оборонно-промисловий комплекс стане «однією з ключових галузей нашої економіки, як це й мало б бути від часу здобуття незалежності».

«Наша мета — щоб Україна завжди, за будь-яких обставин у світі була здатна оборонятися та могла експортувати безпеку тим у світі, хто поважає Україну й кого поважаємо ми. Це амбітна мета. Але ми вже довели за час цієї війни, що можемо досягнути будь-якої амбітної мети. Тож цінувати людей, цінувати наших працівників і працівниць ОПК та суміжних галузей і компаній — значить, могти захистити свою державу та незалежність», — заявив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», раніше стали відомі нові подробиці загибелі екіпажу крейсера «москва».

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