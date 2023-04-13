Відбирають у місцевих мобільні телефони та забороняють їм залишати населені пункти: окупанти посилили терор на Луганщині, — Генштаб

Російська федерація продовжує ведення загарбницької війни. Ігнорує Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по мирних населених пунктах. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник поки що не відмовляється від своїх планів з окупації нашої території, незважаючи на значні втрати. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та стійкості наших воїнів, було відбито близько 20 атак противника», — йдеться у повідомленні.

Так, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Предтечине, проте успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки Донецької області.

«У окремих населених пунктах Троїцького району Луганської області російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів. Під час обходу помешкань у людей відбираються мобільні телефони. Введено заборону щодо залишення населених пунктів», — повідомили в Генштабі.

Там зазначили, що авіація Сил оборони за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Як писали «ФАКТИ», в Україні щороку 13 квітня в річницю знищення російського крейсера «москва» буде відзначатися професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України.

Фото: Генштаб ЗСУ

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