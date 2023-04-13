Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, є загиблі і поранені серед цивільних громадян. 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури міста Слов’янськ, який часто знаходиться під ударами ворога.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Станом на ранок четверга, 13 квітня, втрати російської армії перевищили 180,5 тисячі військовослужбовців вбитими. За добу підрозділи Сил оборони знищили більше 30 одиниць ворожої техніки.

Фото Генштаба

Українські захисники відбили понад 45 атак противника.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Хромове та біля Богданівки і Предтечиного.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема й міста Херсон.

«Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. У населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області та навколо збільшилась кількість блокпостів та патрулів. На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення. Схожа ситуація і у Благодатному Донецької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в’їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації», — йдеться у ранковому зведенні.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу «Орлан — 10». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також 1 ворожу радіолокаційну станцію.

Раніше аналітики Інституту вивчення війны (ISW) зазначали, що наступ росіян згасає вздовж всієї лініїх фронту. Незважаючи на бажання зс рф збільшити темпи та реалізувати прорив, їм не вистачає бойової спроможності.

Фото Генштаба ЗСУ

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