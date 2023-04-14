Півтисячі окупантів, 7 артсистем та 16 «броньовиків»: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Протягом минулої доби противник знов обстріляв населені пункти та позиції ЗСУ — завдав 19 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби, завдяки злагодженості дій підрозділів Сил оборони та героїзму наших воїнів, було відбито 49 атак противника, повідомили у Генштабі.



У відповідь на обстріли окупантів авіація Сил оборони за минулу добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Завдяки ударам ЗСУ, ворог втратив:

- особового складу — 181 090 (+500) осіб,

- танків — 3650 (+4) од,

- бойових броньованих машин — 7069 (+16) од,

- артилерійських систем — 2784 (+7) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн — 5640 (+3) од,

- спеціальної техніки — 321 (+1).

В коментарях до повідомлення українці дякують своїм воїнам-козакам за їхні славні діла.

Нагадаємо, екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю DW припустив, що наприкінці літа українські військові можуть звільнити Крим. Але це можливо за умови, якщо Захід надасть високоточну зброю великої дальності. Він впевнений, що український Генштаб провів дуже хорошу підготовку того, що стане контрнаступом, коли будуть створені відповідні умови.

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