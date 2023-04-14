У чемпіона світу з «Динамо» роман із переможницею конкурсу краси: гарячі фото обраниці футболіста

Чемпіон світу з футболу (U20) у складі збірної України, 23-річний форвард «Динамо» Владислав Супряга, котрий пробував свої сили в італійській «Сампдорії», через травми ніяк не може зіграти в нинішньому сезоні за команду Мірчі Луческу хоча б один матч, а ось на особистому фронті у футболіста, схоже, повний порядок. Принаймні нападник української «молодіжки» виклав у Instagram фотографію зі своєю коханою.

Обранку гравця звуть Марина Литвин, вона родом із Полог Запорізької області, але вже кілька років живе у Києві. 2021 року дівчина взяла участь у конкурсі «Міс Україна», де стала переможницею в номінації «Міс Земля Україна». 22-річна Марина за освітою маркетолог. Дівчина займається моделінгом, стала обличчям ювелірного бренду Іраклія Макацарія та мріє запустити власний бренд одягу. У вільний від зйомок час дівчина читає книги з психології, вивчила англійську, дивиться фільми та ходить до спортзалу.

Нагадаємо, що свого часу Владислав Супряга зустрічався з телеведучою та моделлю Дар'єю Савіною, яка пізніше вийшла заміж за захисника «Шахтаря» Валерія Бондаря — партнера динамівця з чемпіонської збірної України U20.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екскохана Беньяміна Вербича звинуватила колишнього футболіста «Динамо» у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Фото Instagram, missukraine.ua

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