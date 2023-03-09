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Здоров'я та медицина

Тренування — не головне: відома фітнес-тренерка розповіла, як реально скинути зайву вагу

16:56 9 березня 2023
Луценка

Відома фітнес-тренерка Аніта Луценко записала нове відео, в якому зізналась: лише нещодавно зловила себе на думці, що не всі українці розуміють одну річ — для реального схуднення тренування не такі важливі, як правильне харчування.

«Запам'ятайте одну річ — худнемо ми за рахунок їжі. Якщо в нас з їжею входить менше калорій, енергії, ніж ми витрачаємо, то ми з вами худнемо. Якщо в нас входить стільки ж калорій, то ми залишаємось в стій самій вазі, а харчуємося ми за тиждень однаково. Якщо ми починаємо харчуватися більш активніше, то з часом ми починаємо набирати вагу. … Здається, коли я тренуюся, то я витрачаю багато калорій. Але, на жаль, це не зовсім так. Якщо порівняти, з'їсти тортик чи потренуватися дві години, то, чесно, простіше не з'їсти тортик», — вважає тренерка.

Вона також розповіла, як порахувати кількість калорій, що споживається з їжею, а також на що звернути увагу в процесі схуднення.

Раніше Аніта Луценко розповіла, що таке нормальна вага та яким повинно бути співвідношення зросту та ваги.

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