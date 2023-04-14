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В Україні в магазинах помітили небезпечне для здоров’я вершкове масло: як відрізнити фальсифікат (фото)

13:15 14 квітня 2023
Фальсифікат

Перед Великоднем, коли господині збирають до кошика найсмачніше, спеціалісти Держпродспоживслужби виявили на ринку фальсифіковане вершкове масло, яке може бути небезпечним для здоров'я.

Як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області, мова йде про масло, яке нібито виробляється на Пустомитівському молокозаводі (Рівненська область).

Під час перевірки виробника виявилося, що будівля ТОВ «Пустомитівський молокозавод» перебуває у напівзруйнованому стані, а його територія є занедбаною. До того ж завод не отримував експлуатаційного дозволу на виробництво та зберігання харчових продуктів тваринного походження, а саме масло «Поліське Селянське» солодковершкове, вагою 200 г і жирністю 73%, а також «Поліське Екстра», вагою 200 г і жирністю 82,5%.

Тепер мешканців Тернопольщини застерігають від придбання неякісної продукції, а про випадки її продажу просять повідомляти фахівців Держпродспоживслужби за телефоном (0352) 52−10−10 або надсилати листа на електронну пошту: [email protected]

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як самостійно перевірити якість масла, сиру та молока.

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