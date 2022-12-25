Справжні продукти чи підробки: як перевірити якість масла, сира та молока

Останнім часом українці стали частіше скаржитися на якість молочних продуктів, особливо вершкового масла та сиру. Перевірити якість «молочки» можна не тільки в лабораторії, а й домашніми методами.

Фальсифіковане вершкове масло можна купити набагато частіше за інші молочні продукти. Натуральне масло складається тільки з вершків та молока, без рослинних домішок. Воно не повинно бути як яскраво-жовтим, так і білим. Якісне масло повинно бути твердим й гладким, не кришитися, коли його ріжуть. Термін придатності у натурального масла не перевищує 10−15 днів.

Щоб перевірити якість вершкового масла, невеликий шматочок продукту потрібно опустити в гарячу воду. Натуральне масло відразу розплавиться й розтечеться калюжкою, а масло з домішками рослинних жирів розпадеться на шматочки.



Сир на вміст сторонніх домішок можна перевірити трьома способами. Для цього потрібно залишити шматочок продукту за кімнатної температури на 8−10 годин. Якщо сир пожовк, але смак і запах у нього не змінилися, значить, у ньому є рослинні добавки. Якщо ж в нього з'явився кислуватий запах продукт натуральний.

Щоб перевірити, чи немає у сирі крохмалю, на шматочок сиру потрібно капнути йодом та почекати п'ять хвилин. Якщо сир посинів або став фіолетовим, то в нього додали крохмаль. Натуральний продукт від йоду буде жовтий або коричневий.

Також якість сиру можна перевірити за допомогою гарячої води — кинути шматочок сиру в окріп. Якщо він повністю розплавиться й перетвориться на в'язку масу, значить натуральний сир. Якщо ж він перетвориться на пластівці, а на воді з'явиться жирна плівка — це підробка.

Якісне молоко має жовтуватий відтінок, якщо воно біле або синювате, значить, в ньому присутні добавки. Найчастіше молоко розбавляють водою. Щоб це перевірити, потрібно у склянку з теплою водою повільно влити молоко. Якщо цівка відразу ж змішується з водою — молоко розбавлене. Якщо збирається на поверхні — продукт натуральний.

Щоб покращити зовнішній вигляд молока та збільшити термін його зберігання, виробники додають до нього борошно, крохмаль, крейду, антибіотики. Наявність будь-яких домішок у молоці можна перевірити за допомогою кислоти. Налийте молоко в столову ложку й капніть у нього оцтом: якщо на поверхні з'являться бульбашки, то в молоці є домішки.

Так само просто можна перевірити молоко на наявність антибіотиків. Залишіть трохи молока у теплому місці. Натуральне молоко за добу почне прокисати й стане желеподібним. Молоко з антибіотиками залишиться «свіжим». Річ у тому, що антибіотики уповільнюють зростання молочнокислих бактерій, які є у натуральному молоці.

Щоб перевірити свіжість молока, в якому немає візуальних ознак бродіння, налийте його в невелику ємність та всипте половину чайної ложки соди. Якщо з'явилася піна, молоко несвіже.

Раніше ми писали, якими продуктами варто запастися перед настанням холодів.

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram