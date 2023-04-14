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Суспільство та люди

Можуть спеціально бити на Великдень: у Повітряних силах попередили про можливі удари рф на свято

19:15 14 квітня 2023
ракета

Російські окупанти б'ють ракетами та дронами по Україні, незважаючи ні на що, навіть на великі свята.

До підступних атак ворога варто бути готовими щодня, заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час телемарафону.

«Складно сказати, чи можуть бути обстріли на Великдень. Хочу сказати, що їхня духовність нам усім прекрасно зрозуміла… нічого святого у цих людей немає, вони можуть зробити різні провокації й на ці свята, але попереду ще їхні скрєпи первомайські, дев'ятимайські й так далі. Треба до цього готуватися, бути пильними берегти себе», — сказав він.

До прикладу Ігнат нагадав, що українці очікували російських обстрілів на річницю вторгнення в Україну, 23−24 лютого, натомість російські війська здійснили масований обстріл території України за допомогою ракет та дронів в ніч на 9 березня та зранку.

Нагадаємо, комендантську годину в деяких областях України нещодавно скоротили. Але на Великдень, 16 квітня, обмеження не скасовуватимуть.

У Києві у пасхальну ніч, як і завжди, діятиме комендантська година з 24 вечора до п'ятої ранку. Мешканців закликають надати перевагу трансляціям богослужінь.

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