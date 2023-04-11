Великдень — Великоднем, але комендантську годину ніхто не скасовував: у Кличка зробили заяву з приводу майбутнього святкування

В Києві у пасхальну ніч діятиме комендантська година. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, слова якої опублікував Офіційний портал Києва.

Міська влада нагадує, що відзначення Великодніх свят цьогоріч відбувається в умовах воєнного стану. Мешканців закликають надати перевагу трансляціям богослужінь і пам’ятати про комендантську годину, що діє із 00:00 до 05:00.

Чиновниця розповіла, що місто звернулася до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет.

«Україна продовжує жити в стані війни, тому ми маємо залишатись свідомими громадянами та діяти з урахуванням рекомендацій військових, уникаючи масових скупчень, щоб уберегти один одного. Окрім того, звертаємо увагу містян, що в Києві продовжує діяти комендантська година, яка триває з 00:00 до 05:00», — наголосила Ганна Старостенко.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Києві змінили графік роботи метро та наземного транспорту.

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