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Гроші

Живеться краще, ніж сусідам: названо ТОП-4 регіони з самими високими пенсіями

16:55 14 квітня 2023
гривні

Під час березневої індексації в Україні зросла середня пенсія — тепер вона становить 5238 гривень. Дані опублікував Пенсійний фонд України.

Середній розмір пенсії на 1 січня 2023 року становив 4622,59 гривень.

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві — 7 129 гривень. Далі йдуть Донецька (6 560 гривень), Луганська (6049 гривень) та Дніпропетровська області (5 804 гривень).

Найнижчі пенсії у Тернопільській (3 998 гривень), Закарпатській (4 164 гривень) та Чернівецькій (4 182 гривень) областях.

Також ПФУ оприлюднив дані по пенсіях на початок 2023 року в розрізі регіонів та у загальній чисельності пенсіонерів.

Як видно з таблиці, Київ, Донецька, Луганська та Дніпропетровська області займають перші місця.

Як повідомлялось, президент підписав закон, яким пенсії для людей, які знаходяться на окупованих територіях або в районі бойових дій будут призначати незалежно від дати звернення.

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