Зеленський підписав закон про пенсії в умовах воєнного стану: чого очікувати українцям

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який стосується призначення пенсій під час дії воєнного стану.

Закон України № 2981-ІХ «Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» було проголосовано Верховною Радою 20 березня 2023 року.

Він діє в умовах воєнного стану та три місяці після його скасування.

У документі йдеться про те, що українцям, які досягли пенсійного віку, або отримали інвалідність, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Пенсія призначатиметься:

- за віком — від дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку;

- у зв'язку з інвалідністю — з дня встановлення інвалідності;

- у зв'язку з втратою годувальника — від дня, наступного за днем смерті годувальника;

- за вислугу років — від дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше ніж 24 лютого 2022 року.

Норми закону поширюються також на громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та залишили їх.

Документ покликаний врегулювати проблему, коли люди не можуть безпосередньо звернутися до органів Пенсійного фонду України або подати заяву та підтверджуючі документи через веб-портал електронних послуг ПФУ через відсутність на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв'язку.

Раніше «ФАКТИ» писали, хто з пенсіонерів може розраховувати на збільшення пенсії цього літа.

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