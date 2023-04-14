Частина українців може отримати додатково грошову допомогу у розмірі до 5 тисяч грн: що відомо

Поки депутати Верховної Ради обговорювали повернення доплати захисникам України у розмірі 30 тисяч гривень, у Черкасах депутати міськради проголосували за внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їхніх сімей — жителів м. Черкаси на 2022−2024 роки. Зокрема, було запроваджено виплату щорічної грошової допомоги до Дня знань дітям загиблих (померлих) учасників Революції Гідності, на яких також поширена дія Програми разом з дітьми захисників України, пише АрміяІнформ.

Крім того, міська програма передбачає низку пільг безпосередньо для захисників України:

одноразові виплати при пораненні — 5000 гривень;

грошова допомога до Дня Незалежності — 1000 гривень.

Також передбачено одноразову грошову компенсацію з бюджету міста на придбання автомобілів для шести захисників-жителів Черкас, які втратили кінцівки. Ця сума становитиме не більше як 180 прожиткових мінімумів.

Одночасно члени їх сімей отримують щомісячну стипендію у розмірі 4000 гривень, щорічну грошову допомогу на оздоровлення — 5000 гривень, а також мають знижку на оплату житлово-комунальних послуг (25% додатково до 50%, що надаються державою).

Нагадаємо, що Київською облрадою було затверджено програму «Новий дім» для мешканців Київської області, які втратили житло внаслідок ворожих обстрілів. Програма передбачає викуп квартир орієнтовно для двох тисяч сімей протягом 2022−2023 років (по тисячі щороку). Загальна сума — близько 2 млрд. 805 млн грн.

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