Військовим повернули доплату у 30 тисяч гривень

У понеділок, 10 квітня, на засіданні Верховної Ради було прийняте рішення щодо повернення військовим доплати у розмірі 30 тисяч гривень незалежно від покладених на них завдань чи районів проходження служби.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.



«Рада повернула 30 тисяч доплат військовим», — зазначив він. «За» проголосували 277 народних депутатів.

Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським.

«На період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30000 гривень незалежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби.

Для таких осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави агресора, у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Положення цього пункту не поширюється на курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів та курсантів і слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання", — йдеться у законопроєкті № 8312.

Надбавку захисникам будуть виплачувати за рахунок економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств. Їхня заробітна плата не повинна перевищувати 10 мінімальних зарплат.

«Установити, що у квітні 2023 року та на період до припинення або скасування воєнного стану, введеного указом президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, крім органів місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати», — йдеться у документі, витяг з якого опублікував Гончаренко.

Своєю чергою нардеп Ярослав Железняк стверджує, що за рахунок обмежень на зарплати держслужбовців буде дуже мала економія.



«Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули. Поки правильно буде: «грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ/ДП обмежили до десяти розмірів мінімальної заробітної плати», — пише Железняк.



Нагадаємо, виплати премій військовим було змінено з 1 лютого цього року. Виплати були прив'язані до районів перебування військових, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань. Надбавку в 100 тисяч гривень виплачували всім, хто виконує бойові завдання на передовій, 30 тисяч — тим, хто працює на фронті, але не бере участі в боях.

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