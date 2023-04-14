Діти будуть у захваті: готуємо великоднє печиво «Гніздечка»

На Великдень, крім традиційної паски, прикрасіть святковий стіл печивом «Гніздечка». Малеча його оцінить та з насолодою з'їсть, адже воно не тільки гарне, а й дуже смачне, впевнена кулінарка Тетяна Петришина.

Інгредієнти:

Борошно — 200 г

Масло -100 г

Цукрова пудра -100 г

Яйця — 1 шт.

Розпушувач — 1 ч. л.

Какао — 2−3 ст. л.

Ванільний цукор — 1 пакетик (10 г)

Сіль — щіпка

Приготування:

У миску просіяти всі сухі інгредієнти, перемішати. До борошняної маси натерти холодне масло, розтерти руками в крихту. Додати яйце та замісити м'яке еластичне тісто. Якщо тісто липнутиме до рук, додати трішки борошна.

Тісто поділити на невеликі кульки, приблизно 1,5 — 2 см, вкрити плівкою та поставити в морозилку приблизно на 20 хвилин. Охолоджені кульки пропустити через часникочавку. Посередині зробити поглиблення пластиковою пробкою від пляшки. «Гнізда» одразу формувати на застеленому пергаментом деку.

Розігріти духовку до t 180 і випікати «гнізда» протягом 13−15 хвилин. Дати охолонути, в середину викласти начинку, кольорове драже m&m або інше. Начинку можна робити на свій смак: наприклад, використовувати готову пасту «Нутела» або розтопити шоколад з вершками.

Можна печиво робити і без какао, тоді кількість какао в рецептурі замінити борошном.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як підготуватись до Великодня і що покласти до пасхального кошика.

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