Шоколадна паска: готуємо головне частування на Великдень за новим рецептом

Розпочався Страсний тиждень, на якому господині будуть готувати святкові страви, фарбувати яйця та випікати паски. Кожна досвідчена господиня має свої секрети святкової випічки. Тим молодим кулінаркам, які тільки вчаться, пропонується безліч рецептів.

Свій рецепт паски вирішила запропонувати і користувачка Олена Грищенко (@ktara).

«Я люблю експерименти, особливо якщо це стосується кулінарії. В мене в арсеналі є дуже багато рецептів пасок, це і панетоне, крафіни, заварні, сирні. Безліч! Але жодного разу я не пекла шоколадну паску. В цьому році знайшла цікавий рецепт і приготувала його! Скажу чесно трохи не схоже на паску, але дуже смачно. Тісто виходить дуже слухняне, до рук не пристає, працювати з ним одна радість. На смак також не звично, але смачно!!! Тому для різноманітності готувати потрібно!» — пише вона на сайті рецептів.



Інгредієнти:

400 г молока

200 г цукру, можна 150

35 г живих дріжджів

дрібка кардамону меленого

4 яйця

150 г вершкового масла

50 г олії

2 ст. л. какао

100 г чорного шоколаду

до 1,5 кг борошна

Приготування

Молоко підігріти до кімнатної температури. В миску всипати дрібку солі, 1 ст л цукру й покришити дріжджі, залити молоком.

Через 15 хвилин, коли дріжджі візьмуться «шапочкою», всипати 100 гр борошна, перемішати, миску загорнути харчовою плівкою й залишити на 20 хвилин.

Масло розтопити, дати майже повністю охолонути.

В розтоплене масло вбити яйця, додати цукор, ретельно перемішати щоб була однорідна маса.

Через 20 хвилин коли опара буде готова, додати вершково — яєчну суміш.

Шоколад розтопити в мікрохвильовці, трохи дати охолонути.

Додати до тіста какао і розтоплений шоколад.

Додати борошно. Перед цим обов'язково його просіяти двічі.

Коли тісто почне густіти, влити рослинну олію. Місити тісто не менше 15 хвилин, може довше.

Потім тісто перекласти в каструлю, змащену олією, накрити рушником і чекати, поки тісто не виросте втричі.

Коли тісто підійде, формувати паски довільної форми. Форму заповняти на 1/3. Ставити у тепле місце, щоб підійшли.

Випікати при 180 градусах. Готовність перевіряти дерев'яною паличкою.

Прикрашати за бажанням.

На жаль, Олена не розмістила відео процесу підготовки шоколадної паски, тому для прикладу можна використати ролики інших людей.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачну сирну паску з цукатами та родзинками.

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram